بايتاس: مخرجات “اتفاق 26 دجنبر” تم تفعيلها على أرض الواقع

2024-02-08 / 14:26
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على ن وزارة التربية الوطنية تشتغل مع النقابات التعليمية على مختلف الملفات التي كانت موضوع نقاش.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي عقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “توفقنا على التوقيع على اتفاق 26 دجنبر ومخرجاته تم تفعيلها على أرض الواقع.”

وأشار المسؤول الحكومي الى أن القضايا الأخرى تناقش مع البرلمان وفي مقدمتها النظام الأساسي.

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‫5 تعليقات

  2. وزارة التربية الوطنية تشتغل مع النقابات التعليمية على مختلف الملفات التي كانت موضوع نقاش

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  5. السيد الوزير قال تفعيل اتفاق على أرض الواقع ولكن اين هي الزيارة المقررة نهاية يناير نتمنى منكم ان تولوها أهمية كبيرة

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