بايتاس: الحكومة أجابت على أزيد من 13 الف سؤالا برلمانيا خلال الولاية الحالية

هبةبريس - لبنى ابروك

دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على حصيلة الحكومة في البرلمان بغرفتيه.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن حصيلة الأسئلة الكتابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية بلغ ازيد من 13 سؤالا موجها من النواب والمستشارين.

وبلغة الأرقام، أفاد بايتاس، أنه خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية بلغ عدد الاسئلة مامجموعه 14607 سؤالا، وخلال النصف الأول من الولاية التشريعية السابقة، بلغ عدد الأسئلة 10379 سؤالا، مقابل 7743 سؤالا خلال سنة 2012، مشيرا الى أن الحكومة انطلقت من 7743 الى 14604 اي تضاعفت تقريبا بنسبة 100%.

من جهة أخرى، كشف الوزير أن الحكومة أجابت خلال الولاية التشريعية الحالية على ما مجموعه 10364 سؤالا بنسبة 70%

الولاية السابقة، أجابت الحكومة على 5843 سؤال بنسبة 56%

وخلال الولاية التشريعية الأسبق، أجابت الحكومة على 4729 سؤالا بنسبة 61%.

وفي الغرفة الثانية “مجلس المستشارين”، ابرز المسؤول الحكومي، أن الأسئلة في الولاية التشريعية التاسعة بلغت 319 سؤالا، أجابت الحكومة على 156 سؤالا، وفي الولاية التشريعية العاشرة بلغت 854 سؤالا، أجابت الحكومة على 528 سؤالا، أما

في الولاية التشريعية الحالية فقد بلغت 4723 سؤالا، أجابت الحكومة عن 3299 سؤالا .

وسجل المتحدث ارتفاع عدد الأسئلة، ما يدل على أن هناك دينامية برلمانية قوية، وهناك أسئلة كتابية كثيرة تتوصل بها الحكومة، ورغم ذلك تمكنت أن تحقق نسب أجوبة أكثر من الولايات السابقة.

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