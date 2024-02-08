بايتاس: الحكومة تولي موضوع الشغل أهمية كبيرة

2024-02-08 / 13:58
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الشغل من المواضيع التي اكتست أهمية كبيرة لدى الحكومة.

واستعرض الوزير، في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، جملة من الاجراءات والمجهودات المتخذة، ومن ضمنها الرفع من الأجور الأساسية لتجويد ظروف العمل والفضاء والحياة العملية لمواجهة مختلف التكاليف التي عرفت ارتفاعا، كما جاءت بميثاق الاستثمار الجديد، ثم برنامج أوراش الذي أحدث مناصب شغل مهمة، بالاضافة الى جملة من الاجراءات الأخرى.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الهدف من هذ الاجراءات هو مواجهة معظلة البطالة المرتبطة بجملة من الأشكالات التي تمر منها بلادنا وفي مقدمتها الجفاف.

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