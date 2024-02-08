الرصاص يلعلع بمكناس لإيقاف شخص هدد مواطنين بـ”كلب شرس”

هبة بريس

اضطر موظف شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، صباح اليوم الخميس 8 فبراير الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت دورية للشرطة قد ضبطت المشتبه فيه متلبسا بارتكاب ثلاث عمليات للسرقة مقرونة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة، كما تعمد مواجهة موظفي الشرطة بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض الكلب المذكور، مما أصاب أحد موظفي الشرطة وأحد الضحايا بجروح متفاوتة الخطورة.

ولتحييد الخطر الصادر عن الكلب المذكور اضطر موظف الشرطة لإطلاق عيارات نارية أصابت الكلب المهاجم، ومكنت من دفع الخطر الصادر عنه، وذلك قبل أن تسفر هذه العملية الأمنية عن توقيف المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما تم تقديم الاسعافات الضرورية للشرطي وللضحية المصابين بقسم المستعجلات بالمستشفى.

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