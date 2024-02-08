مزور: “الصادرات المغربية من المواد المصنعة محليا بلغت 375 مليار درهم”

2024-02-08 / 15:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد رياض مزور وزير الصناعة و التجارة في مداخلة له بمجلس المستشارين أن الصادرات المغربية من المواد المصنعة محليا والموجهة لدول العالم بلغت خلال العام الفارط 375 مليار درهم.

وقال مزور إن صنع في المغرب ليست مجرد علامة، مؤكدا أن كل ما يتم صناعته في المغرب فهو يدخل في هذا الإطار ونعطي له مواصفات ونشتغل عليه، وأن كل الاستراتيجيات المتتالية التي بدأت منذ 2005 إلى اليوم هي استراتيجيات تندرج في هذا الصدد.

وأضاف الوزير مزور بأنه يمكننا اليوم الحديث عن المنتوج الوطني وعن العلامة المغربية والجودة المغربية، ولدينا تصور وتوجه لهذا المنتوج، كما يمكننا الحديث عن السيادة الوطنية والرأسمال الوطني طبقا لتوجيهات الملك من أجل دخول عهد صناعي جديد عنوانه السيادة وهدفه الأول خلق مناصب الشغل للشباب.

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‫5 تعليقات

  2. الصادرات المغربية من المواد المصنعة محليا والموجهة لدول العالم بلغت خلال العام الفارط 375 مليار درهم

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  3. كل ما يتم صناعته في المغرب فهو يدخل في هذا الإطار ونعطي له مواصفات ونشتغل عليه

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