ضمنهم زوجين.. إيقاف 4 مروجين للمخدرات بجرسيف ومشرع بلقصيري

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من جرسيف ومشرع بلقصيري في عمليتين منفصلتين، جرى تنفيذهما، صباح اليوم الخميس 8 فبراير الجاري، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج مخدر الكوكايين والأقراص المهلوسة.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدخل مدينة جرسيف عن توقيف زوجين، يبلغان من العمر 33 و41 سنة، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزتهما على ستة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين.

أما العملية الثانية التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة مشرع بلقصيري فقد مكنت من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتهما على كمية من مخدر الشيرا و953 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم اخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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