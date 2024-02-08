للراغبين في المشاركة بالإحصاء.. الرفع من قيمة التعويضات اليومية لمدة شهر

2024-02-08 / 11:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انطلقت رسميا عملية تسجيل الراغبين في المشاركة في إحصاء السكان و السكنى بالمغرب و ذلك وفق ما أعلنه احمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط.

و في هذا الصدد، تم إطلاق البوابة الالكترونية المخصصة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي ستكون مفتوحة لتقديم الترشح للراغبين في المشاركة بعملية الإحصاء، من 7 فبراير الجاري إلى 27 منه.

و سيستفيد المرشحون الذين تم اختيارهم بشكل نهائي من تعويض تتراوح قيمته بين 250 و500 درهم (30 يوم عمل)، بالإضافة إلى تعويض عن مرحلة التكوين الحضوري، بين 200 و500 درهم في اليوم.

هذا و ستعرف المرحلة الأولى مواكبة وتكوين أزيد من 200 ألف شخص، ليتم بعدها انتقاء 55 ألفا منهم.

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