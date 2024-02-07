بتمريرة حاسمة.. حكيمي يساهم في قيادة باريس سان جيرمان للفوز أمام بريست

ساهم الدولي المغربي أشرف حكيمي في قيادة باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه بريست بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الأربعاء، لحساب ثمن نهائي كأس فرنسا.

حكيمي لعب أساسيا من جانب باريس سان جيرمان وصنع الهدف الثالث لفريقه بعدما قدم تمريرة حاسمة سجل منها زميله البرتغالي غونزالو راموس هدفا في الدقيقة 92.

وقد لعب حكيمي المباراة كاملة، قدم خلالها مردودا جيدا في مركزه، من خلال حضوره الدفاعي القوي ودعمه للخط الهجومي.

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