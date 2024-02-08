توخيل يتجه لتغيير مركز مزراوي مع بايرن ميونيخ

توخيل يتجه لتغيير مركز مزراوي مع بايرن ميونيخ

2024-02-08 / 09:56
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يتجه توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ الألماني لتغيير مركز الدولي المغربي نصير مزراوي خلال المباريات القادمة.

ووفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية فإن توخيل يتجه للإعتماد على مزراوي كظهير أيسر، وهو المركز الذي يشغله مع المنتخب الوطني المغربي، في ظل الإعتماد على أشرف حكيمي في الجانب الأيمن.

وحسب نفس المصدر فإن تدريبات البايرن هذا الأسبوع عرفت توظيف مزراوي في مركز الظهير الأيسر، بقرار من المدرب توماس توخيل، لتعويض غياب الكندي ألفونسو ديفيز

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