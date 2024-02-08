حكيمي في المركز الـ20 ضمن قائمة أسرع لاعبين في العالم

2024-02-08 / 10:04
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هبة بريس - وكالات

احتل الدولي المغربي أشرف حكيمي، جناح باريس سان جيرمان المركز الـ 20 ضمن قائمة أسرع لاعبين في العالم.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، يوم الأربعاء، قائمة أسرع 30 لاعبين في العالم، والتي تصدرها المدافع الهولندي ميكي فان دي فين، لاعب توتنهام، بسرعة وصلت إلى 37.38 كم في الساعة، وجاء ثانيا الظهير الإنجليزي كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي بـ “37.31 كم/ ساعة”، وثالثا الأيرلندي تشيدوزي أوغبيني، مهاجم لوتون، الذي وصلت سرعته إلى 36.93 كم/ساعة.

1. ميكي فان دي فين (توتنهام): 37.38 كم/ساعة1. ميكي فان دي فين (توتنهام): 37.38 كم/ساعة
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المفاجأة تمثلت في تواجد صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم إضافة إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي حل في المركز الـ27.

وبلغت سرعة النجم المصري 36.6 كم/ساعة، مقابل 36.08 كم/ ساعة لمبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بينما وصلت سرعة زميله المغربي أشرف حكيمي إلى 36.49 كم/ساعة.

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