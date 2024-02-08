طقس الخميس.. جو بارد وقطرات مطرية بعدد من المناطق

2024-02-08 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا خلال الليل مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة بكل من مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد، والريف والهضاب العليا.

كما يرتقب نزول أمطار محلية فوق كل من منطقة طنجة، واللوكوس، والريف والسهول الواقعة شمال آسفي، وذلك خلال المساء والليلة المقبلة.

وستتغيم السماء تدريجيا خلال الليل حيث ستهيئ الفرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة بالأطلس، والواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية.

وستهب رياح قوية نوعا ما بالسهول الأطلسية الوسطى، والريف، والأطلس المتوسط، و جنوب المنطقة الشرقية والسواحل الأطلسية الشمالية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03- و03 درجات بالأطلس الكبير وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بكل من الواجهة المتوسطية، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وسوس والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 03 و10 درجات بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا بالسهول الداخلية، وبعض الارتفاع بباقي المناطق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال سيدي إفني، وهائجا محليا إلى قوي الهيجان شمال المهدية ليلا، وهادئا إلى قليل الهيجان بباقي السواحل الأخرى.

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