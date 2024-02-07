عمدة الدار البيضاء : مخزون المياه في سد المسيرة لا يتعدى 0,57 في المائة

هبة بريس _ الدار البيضاء

قالت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، .خلال انعقاد دورة مجلس المدينة، اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 أن تزويد العاصمة الاقتصادية بالماء الصالح للشرب يتم عبر سد المسيرة والحوض المائي أبورقراق.

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ودقت الأخيرة ناقوس الخطر بسبب تأثر العاصمة الاقتصادية للمملكة بالجفاف الذي يضرب المملكة.

وأكدت أن مخزون المياه في سد المسيرة لا يتعدى 0,57 في المائة، واصفة الوضعية بالكارثية. فذلك السد لا يتوفر سوى على 15 مليون متر مكعب المائة حاليا، في وقت يستهلك البيضاويون 200 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا.

وشددت على أن هذه الوضعية مؤشر على أن المدينة أمام وضع خطير بسبب شبح الجفاف، داعية إلى ” حماية المدينة من الجفاف وإيجاد كل الصيغ والسبل الممكنة لذلك”

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