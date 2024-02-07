عمدة الدار البيضاء : مخزون المياه في سد المسيرة لا يتعدى 0,57 في المائة

2024-02-07 / 23:44
0
هبة بريس _ الدار البيضاء

قالت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، .خلال انعقاد دورة مجلس المدينة، اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 أن تزويد العاصمة الاقتصادية بالماء الصالح للشرب يتم عبر سد المسيرة والحوض المائي أبورقراق.
.
ودقت الأخيرة ناقوس الخطر بسبب تأثر العاصمة الاقتصادية للمملكة بالجفاف الذي يضرب المملكة.

وأكدت أن مخزون المياه في سد المسيرة لا يتعدى 0,57 في المائة، واصفة الوضعية بالكارثية. فذلك السد لا يتوفر سوى على 15 مليون متر مكعب المائة حاليا، في وقت يستهلك البيضاويون 200 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا.

وشددت على أن هذه الوضعية مؤشر على أن المدينة أمام وضع خطير بسبب شبح الجفاف، داعية إلى ” حماية المدينة من الجفاف وإيجاد كل الصيغ والسبل الممكنة لذلك”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش :تسجيل العديد من المخالفات في الحملة الامنية ” الدراجة الآمنة “

مراكش :تسجيل العديد من المخالفات في الحملة الامنية ”…

2024-02-07 / 23:10
Photo of مشروع النفق البحري بين المغرب واسبانيا يعود للواجهة

مشروع النفق البحري بين المغرب واسبانيا يعود للواجهة

2024-02-07 / 21:47
Photo of العثور على مواد أثرية بالسعودية تعود لحقبة الخلفاء الراشدين

العثور على مواد أثرية بالسعودية تعود لحقبة الخلفاء الراشدين

2024-02-07 / 21:28
Photo of الملك معزيا في وفاة آيت إيدر: ظل مثالا للوطنية الملتزمة والوفاء للمبادئ

الملك معزيا في وفاة آيت إيدر: ظل مثالا للوطنية…

2024-02-07 / 21:23
Photo of خمس سنوات سجنا ل”مسخوط الوالدين” بطنجة

خمس سنوات سجنا ل”مسخوط الوالدين” بطنجة

2024-02-07 / 21:03
Photo of طانطان.. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 93 مرشحا للهجرة السرية

طانطان.. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 93 مرشحا…

2024-02-07 / 20:26
Photo of الناصري : الملك يقود منذ ربع قرن سياسة إفريقية متماسكة وتضامنية

الناصري : الملك يقود منذ ربع قرن سياسة إفريقية…

2024-02-07 / 19:42
Photo of السويسري بيكار يستعد لجولة عبر العالم بطائرة تعمل بالهيدروجين

السويسري بيكار يستعد لجولة عبر العالم بطائرة تعمل بالهيدروجين

2024-02-07 / 19:12
Photo of رئيس أركان الدفاع البلجيكي يزور مدينة الراشيدية ( صور )

رئيس أركان الدفاع البلجيكي يزور مدينة الراشيدية ( صور…

2024-02-07 / 19:03
Photo of الحسيمة… إجراءات صارمة للحد من تبذير الماء

الحسيمة… إجراءات صارمة للحد من تبذير الماء

2024-02-07 / 18:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق