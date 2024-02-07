البطولة الإحترافية.. إتحاد طنجة يحقق فوزا ثمينا أمام شباب السوالم

حقق إتحاد طنجة فوزا ثمينا أمام مضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، لحساب الجولة 16 من البطولة الإحترافية.

افتتح أحمد الشنتوف التسجيل لإتحاد طنجة في الدقيقة 5، وأدرك حسين رحيمي التعادل للسوالم في الدقيقة 39، ثم وقع إسماعيل خافي الهدف الثاني لفارس البوغاز في الدقيقة 58، وأضاف بعدها اللاعب عبد المنعم أخريف الهدف الثالث في الدقيقة 95.

ورفع إتحاد طنجة بهذا الفوز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما توقف رصيد شباب السوالم عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

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