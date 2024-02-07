البطولة الإحترافية.. الفتح الرياضي يحقق فوزا مثيرا أمام الوداد الرياضي

حقق الفتح الرياضي فوزا مثيرا أمام الوداد الرياضي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، لحساب الجولة 16 من البطولة الإحترافية.

افتتح أيوب كادارين التسجيل للوداد من نقطة الجزاء في الدقيقة 29، وأدرك أيوب ناناح التعادل للفتح في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، قبل أن يوقع الفتح هدف الفوز في الدقيقة 95 عبر اللاعب رضا العلاوي.

هذا الفوز رفع به الفتح رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الوداد الرياضي عند 25 نقطة في المركز الرابع.

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