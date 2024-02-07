كأس آسيا.. المنتخب القطري يفوز على إيران ويضرب موعدا مع الأردن في النهائي

تأهل المنتخب القطري إلى نهائي كأس أمم آسيا بعد فوزه على نظيره الإيراني بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

وسجل أهداف المنتخب القطري كل من عبد السلام جاسم في الدقيقة 17 وأكرم عفيف في الدقيقة 43 والمعز علي في الدقيقة 82.

في المقابل، سجل هدفي إيران كل من سيردار أزمون في الدقيقة 4 وجاهانباخش في الدقيقة 51، بينما تلقى اللاعب الإيراني خليل زاد الله بطاقة حمراء في الدقيقة 93.

وسيلتقي المنتخب القطري مع نظيره الأردني في المباراة النهائية، التي ستكون بطعم عربي خالص.

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