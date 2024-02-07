البطولة الإحترافية.. المغرب الفاسي يحقق الفوز أمام المغرب التطواني

فاز المغرب الفاسي على مضيفه المغرب التطواني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، لحساب الجولة 16 من البطولة الإحترافية.

وسجل لحسن غوربي هدف التقدم للمغرب الفاسي في الدقيقة 52، وأضاف اللاعب محمد البدوي الهدف الثاني في الدقيقة 96.

هذا الفوز رفع به المغرب الفاسي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد المغرب التطواني عند 20 نقطة في المركز التاسع.

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