البطولة الإحترافية.. التعادل يحسم مواجهة حسنية أكادير وأولمبيك آسفي

تعادل حسنية أكادير أمام ضيفه أولمبيك آسفي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، لحساب الجولة 16 من البطولة الإحترافية.

افتتح يونس النجاري التسجيل لأولمبيك آسفي في الدقيقة 18، وأدرك سفيان المودن التعادل للحسنية في الدقيقة 32 من ضربة جزاء.

ولعب حسنية أكادير بنقص عددي منذ الدقيقة 45 بعد طرد لاعبه حمزة أفصال.

هذا التعادل يضع أولمبيك آسفي في المركز السابع برصيد 21 نقطة، بينما يحتل حسنية أكادير المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

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