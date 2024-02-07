كأس أفريقيا.. نيجيريا تفوز على جنوب أفريقيا بالضربات الترجيحية وتتأهل إلى النهائي

تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بعدما فاز على جنوب أفريقيا بالضربات الترجيحية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات نصف النهائي.

وسجل تروست إيكونغ الهدف الأول لنيجيريا في الدقيقة 67 من ضربة جزاء، وأدرك موكوينا التعادل لجنوب أفريقيا في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

ولجأ الفريقان إلى الضربات الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي على وقع التعادل بهدف لمثله، حيث حسم منتخب نيجيريا المباراة لصالحه بضربات الحظ.

وسيلتقي منتخب نيجيريا في النهائي مع الفائز من مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية.

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