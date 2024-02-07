عبد الرزاق حمد الله يواصل تألقه ويساهم في قيادة إتحاد جدة للفوز أمام الطائي

عبد الرزاق حمد الله يواصل تألقه ويساهم في قيادة إتحاد جدة للفوز أمام الطائي

2024-02-07 / 21:03
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واصل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله تألقه وساهم في قيادة فريقه إتحاد جدة للفوز على مضيفه الطائي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأربعاء، لحساب مؤجل الجولة 19 من الدوري السعودي.

ووقع حمد الله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 8 من الجولة الأولى.

ووصل عبد الرزاق حمد الله إلى هدفه الـ 11 في الدوري السعودي هذا الموسم، ليتواجد في المركز الرابع ضمن قائمة هدافي الدوري.

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