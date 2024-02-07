“فيفا” يرشح كربوبي لقيادة مباريات “مونديال 2026”

“فيفا” يرشح كربوبي لقيادة مباريات “مونديال 2026”

2024-02-07 / 22:12
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رشح الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكمة المغربية بشرى كربوبي لقيادة مباريات نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتواجدت بشرى كربوبي ضمن قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات “مونديال 2026″، حيث تعتبر الممثلة الوحيدة للمغرب ضمن قائمة الحكام التي حددها “فيفا”.

ويأتي اختيار كربوبي من طرف “فيفا” بعدما تألقت في نهائيات كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، حيث أصبحت واحدة من أفضل الحكام في الساحة القارية مؤخرا.

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