رسميا.. المغرب التطواني ينفصل عن مدربه “الإسماعيلي العلوي”

أعلن المغرب التطواني، مساء اليوم الأربعاء، انفصاله عن مدربه محمد الإسماعيلي العلوي بسبب سوء النتائج.

وجاء هذا القرار مباشرة بعد الخسارة التي تلقاها الفريق بميدانه أمام المغرب الفاسي بهدفين دون رد، لحساب الجولة 16 من البطولة الإحترافية.

وقال النادي التطواني في بلاغ رسمي إن القرار جاء “بسبب النتائج السلبية”، مشيرا إلى أنه “تم تكليف الطاقم المساعد بمهمة قيادة الفريق خلال المباراة القادمة ضد أولمبيك آسفي في انتظار البحث عن مدرب جديد يناسب تطلعات الجميع”.

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