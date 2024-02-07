مشروع النفق البحري بين المغرب واسبانيا يعود للواجهة

هبة بريس – مكتب طنجة

تواصل إسبانيا والمغرب اتخاذ خطوات فعلية نحو تنزيل المشروع التاريخي الذي سيرلط بين القارة الأفريقية والاوربية عبر مضيق جبل طارق والذي سيكون أحد أكبر أعمال الهندسة المدنية في التاريخ.

الصحافة الإسبانية تطرقت لمشروع النفق بين طنجة وطريفة بشكل كبير، حيث أكدت وزيرة النقل الاسبانية راكيل سانشيز في وقت سابق، أن بلادها ستعطي دفعة جديدة لدراسة مشروع الربط القاري بين اسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق الذي بدأ التفكير في انجازه قبل أربعين عاما .

من جانبه أشار رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش في مناسبة سابقة أيضا إلى هذا المشروع، مبرزا أن القمة المغربية الإسبانية تفتح آفاق مشاريع تمثل روافد لبناء المستقبل، من بينها مشروع الربط الثابت بين المغرب وإسبانيا والذي سيؤدي إلى ثورة حقيقية على عدة مستويات.

ويشكل الإعلان عن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا و البرتغال، حافزا لتسريع الربط الثابت لمضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا.

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