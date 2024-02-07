بركلات الترجيح.. نيجيريا تهزم جنوب أفريقيا وتبلغ نهائي كأس أفريقيا

2024-02-07 / 21:38
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هبة بريس - رياضة

بلغ المنتخب النيجيري نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب الجنوب أفريقي بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1) مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام في مدينة بواكي.

وسجل للمنتخب النيجيري ويليام إيكونج في الدقيقة 67 من ضربة جزاء وتعادل تيبوهو موكوينا لصالح جنوب أفريقيا في الدقيقة 90 من ضربة جزاء في مشهد مثير للجدل تحكيميا بعدما ألغى الحكم المصري أمين عمر هدفاً للنسور سجله أوسيمين واحتسب ضربة جزاء للبافانا.

وأكمل منتخب جنوب أفريقيا الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه غرانت كيكانا بالبطاقة الحمراء المباشرة.

ويواجه منتخب نيجيريا في النهائي المقرر الأحد المقبل، الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأربعاء بين كوت ديفوار المضيفة والكونغو الديمقراطية.

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