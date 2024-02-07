خمس سنوات سجنا ل”مسخوط الوالدين” بطنجة

2024-02-07 / 21:03
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هبة بريس _ طنجة

دانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، نهاية الأسبوع الماضي شابا عشرينيا، بعدما تمت متابعتها بالسرقة الموصوفة والاعتداء على الأصول.

وحسب مصادر محلية، فإن المعني بالأمر تورط الاعتداء على والده المسن بالضرب وسرقة محتويات منزل أسرته

.ووفق المصادر ذاتها، فإن المحكمة أدانت الشاب الذي يبلغ من العمر 28 سنة، بخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد اعترافه باقتحام منزل أسرته وسرقة هواتف نقالة وبعض محتوياته، والاعتداء على والده بالقوة، من أجل توفير جرعات مخدر قوي يدمن عليه بشكل يومي

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