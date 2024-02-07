العدل والإحسان تكشف الوثيقة السياسية الخاصة بها

2024-02-07 / 20:48
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عقدت جماعة العدل والاحسان الثلاثاء 06 فبراير الجاري، لقاء تواصليا من أجل تقديم الوثيقة السياسية الخاصة بها.

وقامت الأمانة العامة للدائرة السياسية بتقديم مجموعة من المقترحات عبر وثيقتها والتي من شأنها، المساهمة في تجاوز الأعطاب التي تعاني منها البلاد في مختلف القطاعات.

وسجل خلال الندوة أن “الوثيقة باعتبارها فكرة ومشروعا على الورق، كانت موجودة منذ سنوات، و لم تكن هناك إرادة انشرها بسبب غياب الإصلاح، ولا توجد بيئة تعددية ديمقراطية قابلة لاستيعاب الجميع دون إقصاء”.

وقيل خلال الندوة إن هذه الوثيقة ستكون متاحة للجميع م صوتباشرة بعد اللقاء التواصلي على المواقع للإليكترونية وهي موجهة بالخصوص الى الشعب المغربي بصفة عامة وكذلك الى كل الهيئات والفاعلين

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‫2 تعليقات

  1. العدل والإحسان لا تعنيني أفكارها فهي اليد الامينة لاجندة خارجية إيرانية لزعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية بعد ما استفحال توغل نفوذها بالمغرب عبر عدة جسور وقنوات أخرى ،وجل نشطاءها يتلقون دعما ماليا من الخارج على شكل تبرعات ومساعدات جمعوية.
    جماعة التبخيس والتقليل من شان الوطن وما وصلت إليه تطورات البلاد من صناعات استثمارات. جماعة متعاطفة مع البوليزاريو وداعيه من جنوب أفريقيا وإيران وحزب الله.

    رد

  2. العدل والإحسان لا تعنيني أفكارها فهي اليد الامينة لاجندة خارجية إيرانية لزعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية بعد ما استفحال توغل نفوذها بالمغرب عبر عدة جسور وقنوات أخرى ،وجل نشطاءها يتلقون دعما ماليا من الخارج على شكل تبرعات ومساعدات جمعوية.
    جماعة التبخيس والتقليل من شان الوطن وما وصلت إليه تطورات البلاد من صناعات استثمارات. جماعة متعاطفة مع البوليزاريو وداعيه من جنوب أفريقيا وإيران وحزب الله.

    رد

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