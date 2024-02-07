“اتحاد تواركة” يفوز على مضيفه نهضة الزمامرة

هبة بريس _ الرباط

فاز فريق اتحاد تواركة على مضيفه نهضة الزمامرة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، برسم الدورة الـ 16 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدفي اتحاد تواركة توفيق بن طيب (د 71)، وسهيل زمرات (1+90)، فيما وقع للنهضة الزمامرة حمزة أيت علال (د 62).

وعقب هذه النتيجة، ارتقى فريق اتحاد تواركة مؤقتا إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة، فيما ظل فريق نهضة الزمامرة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

ويتواصل برنامج اليوم من الدورة الـ16، بإجراء مبارتي حسنية أكادير وأولمبيك آسفي، والمغرب التطواني في مواجهة المغرب الفاسي.

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