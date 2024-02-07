السويسري بيكار يستعد لجولة عبر العالم بطائرة تعمل بالهيدروجين

2024-02-07 / 19:12
5
هبة بريس _ الرباط

يتطلع رائد الطاقة الشمسية السويسري، برتراند بيكار، إلى القيام بجولة عبر العالم سنة 2028 على متن طائرة تعمل بالهيدروجين.

وبعد رحلته حول العالم على متن طائرة شمسية قبل سبع سنوات، يريد السويسري القيام بجولة حول الكوكب مرة أخرى في العام 2028، وهذه المرة بواسطة طائرة تعمل بالهيدروجين وفي تسعة أيام، حسب ما أورد موقع RTS.

وعن مشروعه الجديد “Climate Impulse”، قال بيكار: “لقد سئمت من التشاؤم والتقاعس في مجال حماية البيئة. أريد أن أظهر لجميع الأشخاص الذين لا يرون المستقبل أن هناك أملا وأننا نستطيع العمل. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي مشروع مذهل” من هذا النوع.

ولاحظ بيكار أنه لا يزال هناك الكثير من المقاومة والنفور من التقنيات المستقبلية، موضحا أنه يريد إظهار أن “الأمر عكس ذلك، وأن لدينا الآن كل شيء في متناول اليد للابتعاد عن الوقود الأحفوري”. وأضاف أن حماية البيئة تصبح حقيقة واقعة فقط عندما ينظر إليها على أنها اقتصادية ومثيرة.

والمشروع الجديد قيد التنفيذ منذ ثلاث سنوات بالفعل. وقال بيكار، الذي سيبلغ من العمر 70 عاما في 2028، إنه تم تخصيص حوالي 45 مليون فرنك سويسري لإنشاء الطائرة و15 مليون فرنك سويسري لاستغلالها

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of عمدة الدار البيضاء : مخزون المياه في سد المسيرة لا يتعدى 0,57 في المائة

عمدة الدار البيضاء : مخزون المياه في سد المسيرة…

2024-02-07 / 23:44
Photo of مراكش :تسجيل العديد من المخالفات في الحملة الامنية ” الدراجة الآمنة “

مراكش :تسجيل العديد من المخالفات في الحملة الامنية ”…

2024-02-07 / 23:10
Photo of مشروع النفق البحري بين المغرب واسبانيا يعود للواجهة

مشروع النفق البحري بين المغرب واسبانيا يعود للواجهة

2024-02-07 / 21:47
Photo of العثور على مواد أثرية بالسعودية تعود لحقبة الخلفاء الراشدين

العثور على مواد أثرية بالسعودية تعود لحقبة الخلفاء الراشدين

2024-02-07 / 21:28
Photo of الملك معزيا في وفاة آيت إيدر: ظل مثالا للوطنية الملتزمة والوفاء للمبادئ

الملك معزيا في وفاة آيت إيدر: ظل مثالا للوطنية…

2024-02-07 / 21:23
Photo of خمس سنوات سجنا ل”مسخوط الوالدين” بطنجة

خمس سنوات سجنا ل”مسخوط الوالدين” بطنجة

2024-02-07 / 21:03
Photo of طانطان.. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 93 مرشحا للهجرة السرية

طانطان.. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 93 مرشحا…

2024-02-07 / 20:26
Photo of الناصري : الملك يقود منذ ربع قرن سياسة إفريقية متماسكة وتضامنية

الناصري : الملك يقود منذ ربع قرن سياسة إفريقية…

2024-02-07 / 19:42
Photo of رئيس أركان الدفاع البلجيكي يزور مدينة الراشيدية ( صور )

رئيس أركان الدفاع البلجيكي يزور مدينة الراشيدية ( صور…

2024-02-07 / 19:03
Photo of الحسيمة… إجراءات صارمة للحد من تبذير الماء

الحسيمة… إجراءات صارمة للحد من تبذير الماء

2024-02-07 / 18:41

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق