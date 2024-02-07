السويسري بيكار يستعد لجولة عبر العالم بطائرة تعمل بالهيدروجين

هبة بريس _ الرباط

يتطلع رائد الطاقة الشمسية السويسري، برتراند بيكار، إلى القيام بجولة عبر العالم سنة 2028 على متن طائرة تعمل بالهيدروجين.

وبعد رحلته حول العالم على متن طائرة شمسية قبل سبع سنوات، يريد السويسري القيام بجولة حول الكوكب مرة أخرى في العام 2028، وهذه المرة بواسطة طائرة تعمل بالهيدروجين وفي تسعة أيام، حسب ما أورد موقع RTS.

وعن مشروعه الجديد “Climate Impulse”، قال بيكار: “لقد سئمت من التشاؤم والتقاعس في مجال حماية البيئة. أريد أن أظهر لجميع الأشخاص الذين لا يرون المستقبل أن هناك أملا وأننا نستطيع العمل. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي مشروع مذهل” من هذا النوع.

ولاحظ بيكار أنه لا يزال هناك الكثير من المقاومة والنفور من التقنيات المستقبلية، موضحا أنه يريد إظهار أن “الأمر عكس ذلك، وأن لدينا الآن كل شيء في متناول اليد للابتعاد عن الوقود الأحفوري”. وأضاف أن حماية البيئة تصبح حقيقة واقعة فقط عندما ينظر إليها على أنها اقتصادية ومثيرة.

والمشروع الجديد قيد التنفيذ منذ ثلاث سنوات بالفعل. وقال بيكار، الذي سيبلغ من العمر 70 عاما في 2028، إنه تم تخصيص حوالي 45 مليون فرنك سويسري لإنشاء الطائرة و15 مليون فرنك سويسري لاستغلالها

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