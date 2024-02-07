رئيس أركان الدفاع البلجيكي يزور مدينة الراشيدية ( صور )

2024-02-07 / 19:03
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هبة بريس – الرباط

قام رئيس أركان الدفاع البلجيكي الأميرال ميشيل هوفمان، أمس الثلاثاء بزيارة مدينة الرشيدية لتفقد طلاب المدرسة الملكية العسكرية البلجيكية، الذين يجرون تدريبا عسكريا في إطار التعاون الممتاز بين المملكتين.

وأشار موقع السفارة البلجيكية على موقع “اكس ” ( تويتر سابقا ) أن رئيس أركان الدفاع البلجيكي إجتمع بطلاب المدرسة الملكية العسكرية البلجيكية، الذين يجرون تدريبا في المغرب .

والتقى المسؤول العسكري البلجيكي بالمفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، حيث تمحورت المباحثات حول التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والجيش البلجيكي.”

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