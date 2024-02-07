“السطي” يدعو بنموسى إلى طي ملف توقيفات الأساتذة

2024-02-07 / 18:56
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هبة بريس _ الرباط

دعا خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى طي ملف التوقيفات التي تعرض لها مئات الأساتذة.

وشدد السطي في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، 06 فبراير 2024، على ضرورة إعمال مبدأ الثقة بين مختلف الفاعلين لتجاوز إشكالات القطاع، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطلق من طي ملف الموقوفين، والذين يبلغ عددهم 544..

وأضاف المستشار البرلماني مخاطبا الوزير: “لقد أدخلتم أسر هؤلاء الأستاذة في أزمة بسبب توقيف الأجرة، ولذلك أدعوكم لأن تكون لكم آذان صاغية، لأننا حقيقة بحاجة جميعا إلى استقرار المنظومة التعليمية”.

واسترسل، يجب أن تنصتوا لما نقول، إذ نبهنا يوم 25 شتنبر في لجنة التعليم بمجلس المستشارين من كون مشروع النظام الأساسي سيجلب المشاكل والاحتقان، ورغم ذلك مررتموه في المجلس الحكومي، وأعقب ذلك تنظيم إضراب وطني ناجح للأساتذة يوم 05 أكتوبر، فلم تتفاعلوا معه إيجابيا، بل أخرجتم النظام في الجريدة الرسمية.

وشدد السطي أن القطاع يعرف احتقانا غير مسبوق منذ تلك الفترة، مشيرا إلى أن الإشكالات المطروحة لم يتم حلها بعد، ومنها ملف التعاقد، والذي يجب أن نقول الحقيقة بخصوصه، من حيث أن الملف لم يحسم بعد وفق مطالب المعنين، لأنه تم تحويلهم إلى توظيف جهوي وليس إدماجهم في الوظيفة العمومية.

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