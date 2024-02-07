تشييع جثمان الراحل أيت إيدر بحضور “الأمير مولاي رشيد”

2024-02-07 / 18:50
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هبة بريس _ الرباط

ووري جثمان الراحل محمد بنسعيد أيت إيدر، عصر اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

وعرفت مراسم دفن المقاوم أيت إيدر حضورا لافتا لوجوه بارزة سياسية وحقوقية، من أمناء عامين لأحزاب ومسؤولي مؤسسات عمومية ومسؤولين سياسيين سابقين، إلى جانب أصدقائه الذين عايشوا معه فترات نضالاته السياسية والحقوقية.

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وولد الراحل سنة 1925، في قرية تيمنصور، إقليم اشتوكة آيت باها، وانخرط في مقاومة الاستعمار، حيث كان من أطر المقاومة وجيش التحرير.

وبعد الاستقلال، انخرط الراحل في العمل السياسي حيث كان أمينا عاما لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي وانتخب نائبا في البرلمان عن اقليم اشتوكة أيت باها.

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