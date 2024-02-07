الحسيمة… إجراءات صارمة للحد من تبذير الماء

هبة بريس _ طنجة

على غرار باقي مدن المملكة ، قررت عمالة الحسيمة حزمة تدابير للحد من تبذير الماء، في ظل شح التساقطات المطرية وضعف الموارد المائية المتاحة حاليا .

وأصدرت عمالة الحسيمة ، قرارات من قبيل تحديد عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات في 4 أيام فقط في الأسبوع ومنع الأيام الثلاثة الأولى، إضافة إلى منع سقي المساحات الخضراء.

وتأتي هذه التدابير من أجل تفادي تراجع الموارد المائية إلى الحد الذي يُشكل خطرا على توفير هذه المادة الحيوية لكافة المواطنين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp