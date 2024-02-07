الصورة تعبيرية

الحسيمة… إجراءات صارمة للحد من تبذير الماء

2024-02-07 / 18:41
4
هبة بريس _ طنجة

على غرار باقي مدن المملكة ، قررت عمالة الحسيمة حزمة تدابير للحد من تبذير الماء، في ظل شح التساقطات المطرية وضعف الموارد المائية المتاحة حاليا .

وأصدرت عمالة الحسيمة ، قرارات من قبيل تحديد عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات في 4 أيام فقط في الأسبوع ومنع الأيام الثلاثة الأولى، إضافة إلى منع سقي المساحات الخضراء.

وتأتي هذه التدابير من أجل تفادي تراجع الموارد المائية إلى الحد الذي يُشكل خطرا على توفير هذه المادة الحيوية لكافة المواطنين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of السويسري بيكار يستعد لجولة عبر العالم بطائرة تعمل بالهيدروجين

السويسري بيكار يستعد لجولة عبر العالم بطائرة تعمل بالهيدروجين

2024-02-07 / 19:12
Photo of رئيس أركان الدفاع البلجيكي يزور مدينة الراشيدية ( صور )

رئيس أركان الدفاع البلجيكي يزور مدينة الراشيدية ( صور…

2024-02-07 / 19:03
Photo of ‏سطات تحت رحمة العطش.. الوضع مقلق فهل وصلت الرسالة؟

‏سطات تحت رحمة العطش.. الوضع مقلق فهل وصلت الرسالة؟

2024-02-07 / 17:56
Photo of وجدة .. متضررو برنامج “فرصة” بجهة الشرق يخرجون للإحتجاج من جديد

وجدة .. متضررو برنامج “فرصة” بجهة الشرق يخرجون للإحتجاج…

2024-02-07 / 17:46
Photo of حجز كمية من المخدرات ولصاق “السليسيون” بشتوكة

حجز كمية من المخدرات ولصاق “السليسيون” بشتوكة

2024-02-07 / 15:59
Photo of نشرة انذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية بعدد من المناطق

نشرة انذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية بعدد من…

2024-02-07 / 15:20
Photo of سطات.. دابة تصارع الموت وسط تجمعات سكنية تسائل الجهات المعنية

سطات.. دابة تصارع الموت وسط تجمعات سكنية تسائل الجهات…

2024-02-07 / 14:20
Photo of بني يدر: شاحنات مشبوهة تسرق الأحجار والرمال من وادي غير مرخص

بني يدر: شاحنات مشبوهة تسرق الأحجار والرمال من وادي…

2024-02-07 / 14:00
Photo of أكادير: العثور على رأس “خنزير” دون جسد يثير الجدل

أكادير: العثور على رأس “خنزير” دون جسد يثير الجدل

2024-02-07 / 13:10
Photo of فاس.. السجن النافذ 5 سنوات للبرلماني الاتحادي أبركان

فاس.. السجن النافذ 5 سنوات للبرلماني الاتحادي أبركان

2024-02-07 / 12:29

‫4 تعليقات

  4. تأتي هذه التدابير من أجل تفادي تراجع الموارد المائية إلى الحد الذي يُشكل خطرا على توفير هذه المادة الحيوية لكافة المواطنين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق