” العنابي” يهزم إيران ويضرب موعدا مع الأردن في نهائي أمم آسيا

2024-02-07 / 18:31
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هبة بريس _ رياضة

نجح المنتخب القطري لكرة القدم، الأربعاء، في بلوغ المباراة النهائية لكأس أمم آسيا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه المثير على نظيره الإيراني (3-2) في مباراة نصف النهائي التي جرت على ملعب الثمامة في الدوحة.

وقدم الفريق القطري، حامل اللقب، مباراة مثيرة ونجح في قلب تأخره بهدف مبكر عبر المهاجم الإيراني سردار أزمون في الدقيقة الرابعة بتسجيله هدفين متتالين عبر جاسم جابر في الدقيقة 17 وأكرم عفيف في الدقيقة 43.

وعلى الرغم من نجاح المنتخب الإيراني في إدراك التعادل بضربة جزاء بواسطة علي رضا جهانبخش بعد مرور ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني، إلا أن العنابي نجح في التقدم مجددا بواسطة المعز علي في الدقيقة 85.

وأنهى الفريق الإيراني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه شجاع خليل زاده بعد الرجوع لتقنية الفار.

وسيلتقي المنتخب القطري نظيره الأردني في المباراة النهائية المقررة السبت على استاد لوسيل، في نهائي عربي خالص

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