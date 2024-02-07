وجدة .. متضررو برنامج “فرصة” بجهة الشرق يخرجون للإحتجاج من جديد

هبة بريس : وجدة

اعلنت التنسيقية الجهوية لضحايا برنامج “فرصة” بجهة الشرق عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية امام مندوبية السياحة بوجدة يومه الخميس 08 فبراير الجاري.

وحسب البلاغ،ان المتضررين من جميع جهات الأقاليم الشرقية والمنضوين تحت لواء التنسيقية الجهوية لضحايا برنامج “فرصة” لم تتم تلبية الملف المطلبي المتمثل في التمويل .

وتأتي الوقفة الاحتجاجية حسب نفس البلاغ، الى :

1) الاقصاء الممنهج من طرف وزارة السياحة للمئات ان لم نقل الاف الملفات للشباب المقاولين على الصعيد الوطني عامة والجهوي خاصة من عملية التمويل لمشاريعهم، وعدم الالتزام بأهداف البرنامج وهي تمويل مشاريع الشباب والشابات بعد اجتيازهم لجميع شروط برنامج فرصة.

2) الإستنكار الشديد لسياسة الآذان الصماء من طرف الجهات المعنية وعدم التجاوب.

3) التنديد بشدة على موضوع الشكايات التي لم يتم الاجابة عليها من طرف المندوب بمندوبية السياحة،و والي جهة الشرق،في قضية التمويل في اطار برنامج “فرصة”. الذي هو ساري المفعول الى غاية 2026 حسب البرنامج الحكومي .

4) الاستنكار الشديد بتمرير الملفات عبر برنامج آخر وهو (ميني انطلاقة) الشيء الذي سيعيدها الى نقطة الصفر من جمع الوثائق وغيرها من الاجراءات التي ستقصي معظم الشباب.

5) التمويل وفق معايير نفس برنامج “فرصة” ولا شيء غير التمويل بنفس شروط هذا البرنامج، بسبب ان المقاولين فرضت عليهم صيغ قانونية وعقود كراء ما نتج عنه اضرار مادية فاقت طاقتهم.

وفي الأخير، تأمل التنسيقية من الجهات المعنية التدخل سريعا لإنهاء معاناة هؤلاء الشباب، الذين كانت أقصى طموحاته أن يحقق حلمه البسيط ويرى مشروعه النور ليعتمد فيه على نفسه، ويمنح فرصة لشباب آخر في الاشتغال وتحقيق الذات وتنمية البلاد والعباد.

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