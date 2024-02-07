‏سطات تحت رحمة العطش.. الوضع مقلق فهل وصلت الرسالة؟

2024-02-07 / 17:56
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعيش مدينة سطات وضعا مقلقا فيما يخص تدبير قطاع الماء، نتيجة النقص الحاد المسجل على مستوى الموارد المائية، وهو ما جعل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء تخرج عن صمتها محذرة ومطالبة بترشيد الاستهلاك.

وقالت الوكالة إنها ونظرا للنقص المهم الذي يشهد اقليم سطات على مستوى الموارد المائية فقد قرر المزود الرئيسي للوكالة (المكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء الصالح للشرب-) خفض مستوى الصبيب بنسبة تصل إلى % 66، و في إطار التدبير المعقلن للمواد المائية المتاحة حاليا والمحافظة عليها قصد ضمان تزويد ساكنة إقليم سطات بالماء الشروب.

وأضافت الوكالة أنها في ظل الظرفية الحالية المتسمة بإنخفاض حاد في هذه المادة الحيوية، نتيجة قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف فقد تقرر إبتداءأ من يوم الغد الخميس 08 فبراير 2024 حصر المدة الزمنية لتزويد الساكنة بالماء الصاح للشرب من الساعة 08 صباحا الى غاية الساعة 13 زوالا، وذالك الحين رجوع الامور الى وضعها الطبيعي.

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‫26 تعليقات

  1. هناك تمييز واضح في طريقة توزيع الماء، خفض الصبيب لا يراعي تزويد السكان القاطنين في المناطق العليا من المدينة، وجب تنبيه المسؤولين لهذه النقطة الهامة جدا.

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  2. قرار ليس بالصائب وقطع الماء على الساكنة ليس هو الحل بل هو تعسف وإهانة لها فالوكالة ملزمة بتزويد المتعاقد معها بالماء الصالح للشرب بناءا على التزامها بدلك لان المتعاقد يؤدي ثمن الاستهلاك فهدا خرق لحقوق الإنسان الدي هو الحق في الماء فأين هي تحلية ماء البحر التي كانت الحكومة تتغنى بها ؟

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  5. لازالنا بلا ماء من العاشرة ليلا ليوم الثلاثاء إلى الآن الرابعة مساء ليومه الخميس

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  6. بلا ماء من العشرة مساء ليوم الثلاثاء إلى حدود الآن ليوم الخميس
    سألنا المسؤولين وكانت الإجابة:لا نملك الحل

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