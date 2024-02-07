سعد لمجرد لوالده البشير عبدو :”أقدم لك جميع جوائزي بكل امتنان”

القسم الفني: هبة بريس

أعرب النجم المغربي سعد لمجرد عن محبته الكبيرة و كذا افتخاره بفن والده الفنان القدير البشير عبدو، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام.

ونشر “لمعلم” صورة لوالده عبر ذات المنصة أرفقها بتعليق جاء فيه :”بابا العزيز كل جائزة نحققها هي بفضل رب العالمين وبفضل دعمك يا حبيبي”.

وواصل قائلا:”أقدم لك جميع جوائزي بكل امتنان، لأنك تستحقها بجدارة وأكثر مني، إبنك المحب يعرف جيدا من أنت فنيا ويدرك عبقريتك بالإضافة إلى كل ما كتبته لم ترى عيناي أحدًا متواضعًا مثلك يا أغلى الناس”.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا:”أخيرًا وفي مسك الختام، أود أن أوضح أن في كل هذا، بدون دعوات و رضى أمي، أنا لا شيء”.

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