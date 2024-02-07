بعد دنيا بطمة..ما حقيقة مقاضاة سعيدة شرف لمؤثرة مغربية؟

2024-02-07 / 16:21
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القسم الفني: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بخبر لجوء الفنانة المغربية سعيدة شرف إلى القضاء بشأن دعوى جديدة ضد مواطنتها المؤثرة مريم العيساوي الملقبة ب “ميمي”.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر لجريدة هبة بريس أن شرف قدمت شكاية في حق “ميمي” بسبب السب و القذف الذي تعرضت له من طرف الأخيرة.

وجدير بالذكر أن التكتوكر “ميمي” خرجت عبر أكثر من فيديو تعلن من خلاله تضامنها مع الفنانة دنيا بطمة، متهمة سعيدة شرف بالظلم و “الحكرة”.

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‫3 تعليقات

  2. .. تهمة سعيدة شرف بالظلم. والحكرة.اقسم بالله لو كانا نعيش الظلم. والحكرة. مانطقت بهاته الكلمتين. التي يستعملها البعض في التجارة.ويضحكون بها على بعض العقول…..

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