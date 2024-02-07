بعد دنيا بطمة..ما حقيقة مقاضاة سعيدة شرف لمؤثرة مغربية؟

القسم الفني: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بخبر لجوء الفنانة المغربية سعيدة شرف إلى القضاء بشأن دعوى جديدة ضد مواطنتها المؤثرة مريم العيساوي الملقبة ب “ميمي”.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر لجريدة هبة بريس أن شرف قدمت شكاية في حق “ميمي” بسبب السب و القذف الذي تعرضت له من طرف الأخيرة.

وجدير بالذكر أن التكتوكر “ميمي” خرجت عبر أكثر من فيديو تعلن من خلاله تضامنها مع الفنانة دنيا بطمة، متهمة سعيدة شرف بالظلم و “الحكرة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp