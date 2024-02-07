بعد دنيا بطمة..ما حقيقة مقاضاة سعيدة شرف لمؤثرة مغربية؟
القسم الفني: هبة بريس
ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بخبر لجوء الفنانة المغربية سعيدة شرف إلى القضاء بشأن دعوى جديدة ضد مواطنتها المؤثرة مريم العيساوي الملقبة ب “ميمي”.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر لجريدة هبة بريس أن شرف قدمت شكاية في حق “ميمي” بسبب السب و القذف الذي تعرضت له من طرف الأخيرة.
وجدير بالذكر أن التكتوكر “ميمي” خرجت عبر أكثر من فيديو تعلن من خلاله تضامنها مع الفنانة دنيا بطمة، متهمة سعيدة شرف بالظلم و “الحكرة”.
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3 تعليقات
وجوه لا تبشر بخير تمتطي منصة التواصل لتفسد وطننا الغالي.
.. تهمة سعيدة شرف بالظلم. والحكرة.اقسم بالله لو كانا نعيش الظلم. والحكرة. مانطقت بهاته الكلمتين. التي يستعملها البعض في التجارة.ويضحكون بها على بعض العقول…..
السلام عليكم
المشكل هو أن هاديك الملقبة بي ميمي حمقة بوراقها ماتصور منها والو .