حجز كمية من المخدرات ولصاق “السليسيون” بشتوكة

2024-02-07 / 15:59
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشرت مصالح الدرك الملكي ببيوكرى بسرية اشتوكة أيت باها، عملية أمنية شملت المجال القروي لإقليم اشتوكة ايت باها، لمحاربة نشاط مروجين للمنوعات .

العملية الأمنية مكنت من حجز كميات من مخدر الشيرا والكيف وأوراق طابا وأزيد من 2000 عبوة من لصاق السيليسيون.

وفي ذات السياق ، شنت العناصر الدركية حملة مباغثة لأحد أوكار ترويج المخدرات، تم إكتشاف مخبأ سري للمخدرات بأحد الأحواش .

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