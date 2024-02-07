نشرة انذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية بعدد من المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء 7 فبراير، بأن هبات رياح قوية “75 – 100 كلم في الساعة” مع تطاير الغبار محليا، وتساقطات مطرية رعدية قوية “40 – 90 ملم”، وتساقطات ثلجية “20 – 50 سم” مرتقبة من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع هبوب رياح قوية “85 – 100 كلم في الساعة” مع تطاير الغبار محليا، من الخميس على الساعة السادسة مساء إلى غاية الجمعة على الساعة الحادية عشرة ليلا، بكل من العرائش، وشيشاوة، والمضيق-الفنيدق، والحسيمة، ومولاي يعقوب، ومكناس، وصفرو، وتطوان، وتنغير، والحوز، وتازة، وكرسيف، وورزازات، والحاجب، وتاونات، وإفران، وشفشاون، وفاس، ووزان.

وأضاف المصدر ذاته أن الظاهرة الجوية نفسها (75-85 كلم في الساعة) مرتقبة، خلال الفترة ذاتها، بكل من سلا، والقنيطرة، وبن سليمان، وسطات، والرحامنة، والمحمدية، والصويرة، وطنجة-أصيلة، وآسفي، وسيدي بنور، واليوسفية، والدار البيضاء، ومديونة، وسيدي إفني، وتزنيت، والرباط، والصخيرات-تمارة، والجديدة، وسيدي سليمان، والخميسات، وبولمان، وسيدي قاسم، وبرشيد، ومراكش، وميدلت، وفحص-أنجرة، والنواصر.

وأشارت المديرية إلى أن تساقطات مطرية رعدية قوية (60- 90 ملم) ستهم، من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية العاشرة من صباح السبت، أقاليم أزيلال، والحوز، وطنجة-أصيلة، وتطوان، ووزان، وميدلت، وبني ملال، وفحص-أنجرة، والعرائش، وشفشاون، وتازة، وتاونات.

وأضافت أن هذه الأمطار الرعدية القوية (40-60 ملم) مرتقبة أيضا من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية السادسة من صباح السبت بكل من أقاليم الصخيرات – تمارة، وشيشاوة، والصويرة، والرباط، وسلا، وآسفي، وخنيفرة، والمضيق-الفنيدق، وصفرو، والقنيطرة، وإفران.

ولفتت النشرة الإنذارية إلى أن تساقطات ثلجية، على المرتفعات التي تتجاوز 1700م، مرتقبة من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية السادسة من صباح السبت بكل من إفران، وميدلت، وتنغير، وأزيلال، وبني ملال.

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