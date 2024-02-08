Sacha TREILLE of Grenoble, Evan COWLEY and Antonin MANAVIAN of Angers during the Ligue Magnus Final match between Grenoble and Angers on April 13, 2022 in Grenoble, France. (Photo by Romain Biard/Icon Sport)

تفاصيل تشييد حلبة للهوكي على الجليد بالرباط هي الأكبر بقارة إفريقيا

2024-02-08 / 09:44
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

مشاريع و أوراش عديدة فتحت و انطلقت بالمغرب، حيث أن الأشغال في كل صوب و حذب بعدد من المدن خاصة الكبرى و ذلك في إطار سياسة و استراتيجية المملكة لتكون من مصاف الدول الرائدة قاريا و عالميا.

و في هذا الصدد، تحوز المشاريع الرياضية النسبة الأكبر في اهتمامات المسؤولين المغاربة في الوقت الراهن عبر إطلاق عدد من المشاريع و من ضمنها الملاعب الكروية و القاعات المغطاة و التي ستكون إحداها مخصصة للهوكي على الجليد.

وبتفويض من وزارة الرياضة، أطلقت الوكالة الوطنية للمرافق العمومية، استشارة لإنجاز الدفعة الأولى من هذا المشروع، الذي يتطلب استثمارا بقيمة حوالي 246 مليون درهم.

ومن المتوقع أن تتم أشغال بناء القاعة الرياضية الجديدة بالرباط على مدى 18 شهرا، و ستحتل حلبة هوكي الجليد مساحة 2524 مترا مربعا، مما يجعلها الأكبر من نوعها في القارة الأفريقية، و سيحتوي المبنى أيضا على عدد من المرافق الرياضية.

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