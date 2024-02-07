وزارة الصناعة و التجارة تطمئن المغاربة بخصوص تموين الأسواق خلال رمضان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع اقتراب شهر رمضان، يكثر الحديث عن بعض المنتوجات و المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل و كذا وفرتها بالأسواق مما يدفع بعض الباعة لرفع الثمن.

هذا الأمر حسمت فيه وزارة الصناعة والتجارة من خلال مداخلة للوزير رياض مزور بمجلس المستشارين، و الذي أكد أن المغرب يتوفر على مخزون كاف من المواد الغذائية من أجل تلبية حاجيات المغاربة والاستهلاك المرتقب خلال شهر رمضان.

و تحدث الوزير مزور عن الإجراءات الاستباقية المتخذة لتموين الأسواق بالمواد الأساسية في شهر رمضان، مؤكدا في ذات الوقت أن الأسعار بدورها بدأت تسجل انخفاضا بما يناسب القدرة الشرائية للمستهلكين.

و أشار الوزير ذاته إلى تكثيف عدد الاجتماعات على المستوى الوزاري لتتبع أحوال السوق والمخزون، مؤكدا أن المخزون المتوفر يشمل كل المواد التي يتم الإقبال عليها في الشهر الفضيل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp