أكادير: العثور على رأس “خنزير” دون جسد يثير الجدل

ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صور لرأس ” خنزير ” بري مفصول عن الجسد ، عثر عليه مواطنين مؤخرا ، بإحدى حاويات الأزبال بالحي المحمدي بمدينة اكادير.

واشعلت تلك الصور الفضاء الأزرق، في البداية توجيه اتهامات إلى بائعي الأكلات الخفيفة بالحي المذكور، واحتمال استعمالهم لتلك اللحوم المحرمة شرعا وقانونا استهلاكها من طرف المواطنين.

القضية لم تتفاعل معها السلطات الأمنية او الجهات المختصة المتمثلة في مديرية المياه والغابات الجهة المخول لها قانونا حماية الوحيش.

بينما يسير اتجاه آخر ، في كون غياب جسد ” الخنزير” إلى إمكانية ان يكون الفاعل شخص معين قد يكون ” قناص”قام بقتل الحيوان خرج أنظار اعوان المياه والغابات، وقام بسلخه واستعمال لحومه بشكل شخصي، والتخلص من الرأس والجلد في حاوية الأزبال.

ومن المعلوم انه على اثر الجفاف الذي تشهده البلاد، دفع بهذا الحيوان إلى النزول من الجبال المحيطة بالمدينة، الى الحي المحمدي الذي يتواجد اسفلها، بحثا عن الأكل خصوصا بحاويات الأزبال ، وإمكانية ان احد القناصين قد استغل تواجد هذا الحيوان ليلا ، لاصطياده، والتخلص من رأسه.

كما ان القانون المغربي يجرم اصطياد حيوان الخنزير، ويعاقب على ذلك الفعل، وان عمليات اصطياده ينظمها القانون وتشرف عليه الجهات المختصة .

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