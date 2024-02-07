جريمة بشعة تهز إيطاليا.. 7 شبان يغتصبو.ن فتاة داخل مرحاض حديقة

2024-02-07 / 12:10
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هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 7 شبان مصريين، تناوبوا على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، في مرحاض عام بإحدى الحدائق في إيطاليا.

وقعت الجريمة، التي هزت إيطاليا، في المراحيض العامة لحديقة “فيلا بيليني” المركزية في مدينة كاتانيا الساحلية شرقي جزيرة صقلية.

وذكرت وكالة “أسنا” الإيطالية أن الفتاة الضحية تعرفت على قاصرين اثنين زعمت أنهما قاما باغتصابها، وأكدت عدم تعرفها على الخمسة الآخرين، قائلة إنها لم تر وجوههم ولا تريد اتهام أبرياء.

بينما تعرف صديق الفتاة، البالغ من العمر 17 عامًا، على الخمسة، زاعمًا أنه أُجبر على مشاهدة عملية الاغتصاب.

وذكرت مصادر إيطاليا أن المصريين السبعة عبارة عن أربعة بالغين تم اعتقالهم، و 3 قاصرين تم إيداعهم في مركز الاستقبال الوقائي الأول في كاتانيا.

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