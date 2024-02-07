شركة “شاريوت” البريطانية تحصل على ترخيص لاستكمال مشاريع التنقيب عن الغاز بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نالت شركة “شاريوت” البريطانية الشهيرة و المتخصصة في التنقيب عن الغاز في العالم، على ثقة السلطات المغربية التي منحتها رخصة استكمال مشاريع التنقيب عن الغاز في المغرب.

و في هذا الصدد، أوضح بلاغ للشركة البريطانية أنها قد حصلت على موافقة على تقييم الأثر البيئي من اللجنة الجهوية للاستثمارات لنشاط الحفر في ترخيص لوكوس البري في المغرب.

وبحصول الشركة على هذا الترخيص البيئي تستطيع البدء في عمليات الحفر ب 20 بئر بري ضمن ذات الترخيص، حيث كانت قد توقعت الشروع في عملياتها مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp