تراجع أسعار الحبوب دوليا و دعم الحكومة يدفعان المهنيين لمضاعفة الاستيراد

2024-02-07 / 11:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شهدت أسعار الحبوب على المستوى العالمي انخفاضا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة، حيث تراجعت الأسعار عند عديد المصدرين و في الأسواق المعروفة بالبلدان المنتجة.

و في هذا الصدد، أوضح تقرير نشرته منظمة الفاو بخصوص أسعار الغذاء أن التراجع الأكبر للأسعار عالميا سجله مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 2,2% في يناير وهو التطور الذي نتج عن تراجع أسعار الحبوب تحت وطأة منافسة شديدة بين الدول المصدرة ومع حلول موسم الحصاد في دول النصف الجنوبي.

هذا الأمر بالإضافة للدعم الحكومي الذي خصصته لمستوردي القمح، ساهم في تحرك كبار المستوردين المغاربة الذين سارعوا لاقتناء كميات مهمة من القمح من عديد الدول و استيرادها للمغرب مستغلين انخفاض الأسعار و للاستفادة من الدعم و هو ما سيرفع مخزون المملكة الاحتياطي من القمح في سنة تشهد فيها بلادنا شحا على مستوى الأمطار مما سيؤثر على قيمة المحصول الوطني من الحبوب.

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