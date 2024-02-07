جمهورية الدومينيكان تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

هبة بريس

أكد نائب وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الدومينيكان، هوغو فرانسيسكو ريفيرا فرنانديز، يوم الثلاثاء بالرباط، أن بلاده تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب.

وجدد فرنانديز، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، تأكيد رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة في مختلف المجالات.

وبعد أن وصف مباحثاته مع بوريطة بالمثمرة، أكد نائب وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الدومينيكان أيضا على أهمية العمل مع المغرب لرفع التحديات التي تواجه إفريقيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية، لاسيما في مجالات الاستثمار والتربية والتجارة.

ويندرج هذا المؤتمر الوزاري رفيع المستوى، المنعقد تحت شعار “حلول للتحديات التنموية للبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”، في إطار رئاسة المملكة المغربية لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة، التي تؤمنها منذ سنة 2023، وفي ظل استمرارية ترافعها عن مصالح البلدان النامية، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة عمل متعدد الأطراف فعال وتضامني

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