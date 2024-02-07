الـPPS يعرب عن رفضه القاطع لزيارة دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا

هبة بريس - الرباط

أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع للزيارة غير المفهومة وغير الـــمُـــجــدية التي قام بها مؤخراً، إلى دولة جنوب إفريقيا، المبعوثُ الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا.

وأكد الحزب في بلاغ له، على أنَّ مهمة هذا المسؤول الأممي مُؤَطَّرَةُ بوجوب العمل حَــــصرًا مع الأطراف المعنية بالعملية السياسية وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، معتبرا أن “التشاور” مع بلدٍ مُـــنحاز تماماً إلى الطروحات المُعادية لوحدتنا الترابية هو أمرٌ غير مفيد بتاتاً، بل من شأنه أن يُعيق المساعي الجادة نحو التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار الأمم المتحدة.

وشدد الحزب، على أنَّ الطيَّ النهائي لهذا الملف لن يقوم سوى على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة بلادنا ووحدتها الترابية، انسجاماً مع الشرعية والمشروعية.

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