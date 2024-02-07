طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-02-07 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة بكل من مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب ظهور سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الليل والصباح، فوق السواحل المحيطية الشمالية، مع تناثر بعض الحبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03- و درجتين بالسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 01 و07 درجات بكل من الريف، وجنوب المنطقة الشرقية، وما تبقى من مناطق الأطلس، والجنوب الشرقي، وما بين 11 و17 درجة بمنطقة سوس والجنوب، فيما ستكون ما بين 06 و12 درجة بباقي أرجاء المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا طفيفا بالمنطقة الشرقية وبعض الارتفاع أو لن تعرف تغييرا مهما في باقي مناطق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية وما بين طانطان والعيون، وقليل الهيجان بباقي السواحل الأخرى.

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