نرجس الحلاق تعلن دخولها القفص الذهبي

نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية نرجس الحلاق مع محبيها خبر دخولها القفص الذهبي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشرت الحلاق صورة توثق عقد قرانها برفيق دربها الذي اختارت عدم الكشف عن هويته أرفقتها بالآية الكريمة:”وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”.

وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة:”سمحولي خبيتها عليكم شوية ولكن كل حاجة فوقتها زوينة، الله يرزق كل وحدة بولد الناس اللي يستاهلها و يحطها فوق الراس”.

وفور إعلانها خبر الزواج، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

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