دعوة الى الحكومة للإعلان عن لوائح المستفيدين من رخص المقالع

2024-02-06 / 23:43
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هبة بريس _ الرباط

دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى الإعلان عن لوائح المستفيدين من رخص المقالع بشكل شفاف لعموم المغاربة، ونشرها على الموقع الرسمي لوزارة التجهيز.

جاء ذلك في مداخلة لسلوى البردعي، باسم المجموعة النيابية خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء 06 فبراير 2024 بمجلس النواب، حيث أوضحت أن الإعلان عن هذه اللوائح يعد ترسيخا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحد من الريع والزبونية.

كما دعت النائبة البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع تساؤلات المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، بتوفير الأجوبة اللازمة لتمكين أعضاء اللجنة من القيام بوظيفتهم الرقابية، وإحالة التقرير على مكتب المجلس في الآجال القانونية لذلك.
وفي هذا الصدد، طالبت البردعي رئاسة مجلس النواب، إلى التسريع بعقد الجلسة العمومية لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المشار إليها، بغية تنوير الرأي العام حول مخرجات عملها.

من جانب آخر، نبهت المتحدثة ذاتها، إلى أن قطاع المقالع ببلادنا المؤطر بمقتضيات القانون رقم 27.13، يعرف عدة اختلالات تحتاج لجرأة سياسية لإبداع حلول جذرية لها.

وشددت البردعي على أن تدبير هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، يحتاج اعتماد مقاربة شمولية تنبني على الالتقائية بين كافة المتدخلين لضمان نجاعة إصلاحه، كما يجب العمل بشكل مستعجل على تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من خرائط الوعاء العقاري العمومي، لضمان تكافؤ فرص الاستثمار في هذا القطاع الهام ببلادنا.

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